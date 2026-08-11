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Армия

Москву атаковали семь дронов

Собянин: семь дронов обезврежены силами ПВО на пути к Москве
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь направлявшихся к Москве БПЛА. Об этом написал на канале в «Максе» мэр города Сергей Собянин.

Его пост опубликован в 1:48. Чиновник сообщил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

На этом фоне столичный аэропорт Домодедово и подмосковный Жуковский из соображений безопасности начали принимать самолеты по согласованию соответствующими органами. Статус рейса пассажиры могут уточнить на онлайн-табло воздушных гаваней.

Накануне в Нижнекамске при ударе беспилотника ВСУ по хостелу не выжили девять человек — граждане Узбекистана и Таджикистана. Глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрел поврежденный из-за взрыва БПЛА дом: по его словам, дерево позволило избежать еще более разрушительных последствий.

Ранее сообщалось, что дрон в аэропорту Лейпцига ударил по самоуверенности Европы.

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