В Минобороны РФ рассказали об ударах по Украине в течение дня

МО: ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты и логистические центры

Российские войска в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местам хранения ударных БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 155 районах в зоне проведения спецоперации.

Отмечается, что для ударов Вооруженные силы России применили боевые самолеты, беспилотники, ракеты и артиллеррию.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что вечером 5 августа ударными беспилотниками в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, были поражены два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов военного назначения.

В оборонном ведомстве заявили, что удары российской армии по сухогрузам существенно снизили возможности транспортировки вооружения, техники и других грузов для Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно о финансовых потерях Украины от блокады портов.