В Минобороны РФ рассказали об ударах по украинским сухогрузам

МО: ВС РФ поразили в Черном море два сухогруза, доставляющие груз для ВСУ

Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах армии Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

Отмечается, что вечером 5 августа ударными беспилотниками в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, были поражены два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов военного назначения.

Также накануне в Минобороны сообщили, что силы РФ поразили три морских судна типа «сухогруз» южнее Одессы, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для Вооруженных сил Украины.

В оборонном ведомстве заявили, что удары российской армии по сухогрузам существенно снизили возможности транспортировки вооружения, техники и других грузов для Вооруженных сил Украины.

В июле министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что судоходство в украинских портах полностью остановлено на фоне ударов России, а судовладельцы прекратили заходить в гавани, так как риски выросли.

Ранее стало известно о финансовых потерях Украины от блокады портов.