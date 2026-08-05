В Минобороны РФ сообщили о снижении возможностей Киева по доставке оружия

Удары российской армии по сухогрузам существенно снизили возможности транспортировки вооружения, техники и других грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате высокоточных ударов все цели были успешно поражены, что существенно снизило возможности противника», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 5 августа российской армией были «поражены три морских судна типа «сухогруз» южнее Одессы, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для ВСУ». Удары наносились высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

Накануне в порту Николаева Вооруженные силы России уничтожили три сухогруза. Кроме того, в порту Черноморска удар нанесен по контейнерному терминалу с грузами военного назначения, а также по складу с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним. Южнее Одессы в акватории Черного моря поражен сухогруз. Также российские военные уничтожили два безэкипажных катера (БЭК) в северной части Черного моря к юго-востоку от Очакова.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударах по целям в Черниговской области.