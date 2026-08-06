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Армия

В Ростовской области уничтожили более 20 беспилотников

Слюсарь: силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА в шести районах Ростовской области
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив более 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны сбивали в шести районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском и Тарасовском.

Слюсарь отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили три БПЛА, летевших в сторону столицы. На фоне угрозы атаки дронов московские аэропорты Внуково и Домодедово временно перешли на особый режим работы: воздушные гавани начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предупредил автомобилистов, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно ограничено из-за атаки беспилотников на регион. По его словам, для обеспечения безопасности перекрыт участок дороги от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Евраев призвал жителей отказаться от поездок в сторону столицы до отмены режима беспилотной опасности.

Ранее в сети появилось селфи украинского БЭК «Барракуда» с «Геранью» за миг до взрыва.

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