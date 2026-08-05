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Армия

В Минобороны РФ сообщили об ударах по Киеву и Киевской области

МО: ВС РФ ударили по логистике и распределительным центрам в Киеве и области
Stringer/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, задействованные в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что для нанесения ударов российские войска применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные БПЛА.

Кроме того, силы РФ поразили три морских судна типа «сухогруз» южнее Одессы, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства.

Life.ru со ссылкой на SHOT сообщил, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Киеву, выпустив свыше 30 ракет, а также реактивные беспилотники «Герань». Взрывы в городе начали раздаваться с 00:30 мск.

Власти Киева сообщили в Telegram-каналах, что на складах в Киево-Святошинском и Деснянском районах столицы произошли возгорания. Предварительно, целями были транспортно-логистический комплекс «Чайка», а в Броварах атаке подверглась промышленная зона.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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