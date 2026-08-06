Губернатор Севастополя рассказал о работе ПВО в городе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты в Гагаринском районе и районе Фиолента.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — написал Развожаев.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ в течение ночи сбили более 470 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.

По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, только над этим регионом перехватили 107 украинских БПЛА. Один из дронов упал на сортировочный центр Wildberries, вследствие чего на объекте начался пожар. Пострадал один человек. Кроме того, повреждения получили жилые дома и предприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ленинградской области после атаки БПЛА загорелся распределительный центр «Ленты».