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Общество

Центр «Ленты» в Ленобласти загорелся в результате украинской атаки

В результате атаки БПЛА на Ленобласть загорелся распределительный центр «Ленты»
Stringer/dpa/Global Look Press

В результате утренней атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленинградскую область загорелся распределительный центр «Ленты». Об этом сообщает «78.ru».

По данным пресс-службы, сотрудников центра своевременно эвакуировали. Один из водителей штабелера получил ожоги, в данный момент он находится в больнице. Пожар полностью потушили к 9 утра (мск).

Распределительный центр сейчас приостановил прием товаров от поставщиков. Несмотря на это, у магазинов, обслуживающих РЦ, есть достаточный запас товаров для удовлетворения ежедневного спроса. В компании оценивается ущерб и принимаются меры для скорейшего возобновления работы.

В Ленинградской области сформировали оперативный штаб после атаки на склады в Красном Бору.

Утром 4 августа российские силы противовоздушной обороны сбили над Ленинградской областью 17 беспилотников. Один человек пострадал, на складе Wildberries в Красном Бору зафиксировали повреждения. Аэропорт Пулково на время атаки приостанавливал прием и выпуск самолетов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее число пострадавших от удара БПЛА по Подмосковью увеличилось.

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