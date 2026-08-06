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Армия

В Приморском крае создается отряд для защиты объектов инфраструктуры от беспилотников

В Приморье власти формируют отряд по защите предприятий от налетов дронов
Сергей Аверин/РИА Новости

В Приморском крае формируются мобильные огневые группы (МОГ), которые предназначены для отражения атак беспилотников на предприятия. Об этом заявил вице-премьер регионального правительства Андрей Жаркин.

Он пояснил, что МОГ будут защищать от воздушного нападения объекты критической инфраструктуры, в первую очередь предприятия топливно-энергетического комплекса и крупные промышленные предприятия. Для этого создается Приморский территориальный отряд БАРС (Боевой армейский резерв страны). В его состав будут входить находящиеся в запасе граждане, которые заключают трехлетний контракт на пребывание в резерве. При этом резервист живет у себя дома, работает на своём предприятии и получает дополнительные выплаты от министерства обороны.

Жаркин подчеркнул, что территориальный отряд БАРС будет нести службу только на территории региона, и к выполнению других задач, в том числе для участия в специальной военной операции, не допускается.

В ноябре стало известно, что в России начали набор резервистов для охраны объектов от дронов и диверсий.

Ранее полковник Ходаренок назвал эффективный способ обнаружения БПЛА над Россией.

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