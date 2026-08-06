В украинских Сумах раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы раздались в Сумах на северо-востоке Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Подробностей происшествия не приводится.

В настоящее время в некоторых районах Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей объявлена воздушная тревога.

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли один из самых масштабных ударов по логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время. Минобороны РФ заявило об уничтожении складов, распределительных центров и объектов, где украинские военные хранили и собирали БПЛА. Украина признала, что не смогла перехватить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты.

В Киеве после серии взрывов произошли десятки пожаров, небо над городом затянуло дымом. По данным местных СМИ, пожары привели к ухудшению качества воздуха в столице. Отмечалось, что в городе ощущается сильный запах гари. Жителей Киева призвали закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.

Ранее над Одессой поднялся столб дыма после взрыва.