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Армия

Над Одессой поднялся столб дыма

«Страна.ua»: над Одессой поднялся столб дыма после взрыва
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Над Одессой после взрыва поднялся столб дыма. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

На опубликованных порталом кадрах видно, как над городом высоко поднимается густой дым. Что именно горит, не уточняется.

В начале августа российские войска нанесли удары по инфраструктуре в портах Одессы и Николаева, задействованной в интересах украинской армии. В Минобороны РФ уточнили, что в одесском порту поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, в николаевском — морской буксир, переоборудованный для применения дронов. Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.

В ночь на 5 августа Вооруженные силы РФ провели один из самых масштабных ударов по логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время. В Минобороны РФ заявили об уничтожении складов, распределительных центров и объектов, где ВСУ хранили и собирали беспилотники. Украинская сторона признала, что не смогла перехватить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший солдат ВСУ рассказал о пророссийском настрое жителей крупного города Украины.

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