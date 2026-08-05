Собянин рассказал о работе с Минобороны для усиления системы ПВО в Москве

Власти Москвы совместно с министерством обороны РФ принимают меры для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, давший интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Мы по поручению президента [Владимира Путина] самым активным и плотным образом взаимодействуем с министерством обороны, противовоздушными силами для обеспечения безопасности столицы», — сказал градоначальник.

По его словам, с этой целью власти оборудуют боевые позиции ПВО, а также развертывают дополнительные силы и средства. Военнослужащим оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул Собянин.

Как отметил мэр, в настоящее время в Москве производится целая линейка дронов, предназначенных для перехвата украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Более того, в силах ПВО формируется добровольческое подразделение.

4 августа Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что украинские военные в период с 8:30 до 22:00 мск выпустили 184 дрона в сторону Москвы и области. Большая часть БПЛА была уничтожена на дальних подступах. Непосредственно на подлете к столице сбили 18 беспилотников.

Ранее мэр Москвы раскрыл, сколько украинских БПЛА было уничтожено на подлете к городу в июле.