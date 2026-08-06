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Армия

Российский сенатор объяснил, почему США отказались поставлять Украине ракеты Patriot

Пушков связал отказ США поставить Киеву ракеты Patriot с опасениями из-за Ирана
Sean Murphy/AP

США отказались предоставить Украине дополнительные ракеты для зенитных комплексов Patriot из-за опасений, что собственных запасов может не хватить для обеспечения американской обороноспособности. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«При том, что у США, по некоторым данным, сохранилось около 800 ракет Patriot, в военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить самим США для обеспечения своей обороноспособности», — написал он.

По словам сенатора, с дефицитом ракет Patriot столкнулась не только Украина, но и Израиль, который воздержался от новых ударов по Ирану, чтобы не нарваться на ответ со стороны Тегерана, который израильские военные не смогут отразить.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за промедление с поставками ракет-перехватчиков для ПВО. Он заявил, что именно из-за задержек минувшей ночью Украина не сбила ни одной ракеты. Украинский лидер призвал партнеров либо ускорить передачу вооружений, либо ввести новые санкции против России.

До этого президент США отказался выполнять просьбу Зеленского о передаче ВСУ ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, несмотря на критическую нехватку этих снарядов у Киева. По данным СМИ, из-за войны с Ираном собственные запасы США истощились, из-за чего Вашингтон не может пожертвовать Украине дополнительные ракеты. В то же время стороны продолжают обсуждать выдачу лицензии на производство перехватчиков.

Ранее Рютте пообещал Зеленскому поискать в НАТО средства ПВО для Украины.

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