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Армия

Генсек НАТО пообещал Зеленскому помочь со средствами ПВО

Reuters: Рютте пообещал Зеленскому поискать в НАТО средства ПВО для Украины
Yves Herman/Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что обсуждает со странами альянса поиск средств противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Об этом пишет Reuters.

«Я обсуждаю со странами НАТО, как мы можем продолжать поставлять Украине средства ПВО, которые ей срочно нужны», — сказал Рютте украинскому лидеру во время телефонного разговора.

В июле Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляли, что оборонные производственные мощности Евросоюза и НАТО не успевают за возросшим спросом из-за поддержки Украины и конфликта на Ближнем Востоке, что создает дополнительную нагрузку на военные запасы стран.

5 августа Зеленский раскритиковал западных партнеров за промедление с поставками ракет-перехватчиков для ПВО. Он заявил, что именно из-за задержек минувшей ночью Украина не сбила ни одной ракеты. Президент Украины призвал партнеров либо ускорить передачу вооружений, либо ввести новые санкции против России.

Ранее Трамп отказал Украине в дополнительных ракетах для Patriot.

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