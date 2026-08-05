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Армия

У побережья Йемена был атакован танкер

Танкер атакован недалеко от побережья йеменского грода Аден
Stringer/dpa/Global Look Press

Атака на танкер зафиксирована в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«Капитан танкера сообщил, что слышал громкий взрыв в непосредственной близости от судна», — говорится в сообщении.

Инцидент с танкером помечен как нападение. Отмечается, что члены экипажа не пострадали.

Днем ранее индийское грузовое судно Faize Noore Oliya затонуло у территориальных вод Йемена в результате атаки. Береговая охрана Йемена спасла экипаж индийского грузового судна, подвергшегося атаке заминированного катера в Красном море. Индийцев доставили в порт Моха.

23 июля хуситы заявили о введении морской блокады для саудовских судов и атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии в Красном море. Спустя двое суток они сообщили об ударах по двум объектам компании Saudi Aramco на территории королевства.

Ранее хуситы заявили, что сбили над Йеменом беспилотник Саудовской Аравии.

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