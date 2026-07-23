Хуситы атаковали танкеры Саудовской Аравии в Красном море

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» напали на два нефтяных танкера Саудовской Аравии в Красном море. Об этом сообщило агентство Sabereen News со ссылкой на заявление движения.

Согласно сообщению, корабли не последовали запрету на судоходство в Красном море. По этой причине хуситы ударили по танкерам баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотными летательными аппаратами.

20 июля хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии в Красном море. Согласно заявлению военного представителя движения, хуситы оставляют за собой право на «всеобъемлющую эскалацию», пообещав «жесткий ответ» на любую провокацию со стороны королевства.

17 июля агентство Reuters писало, что Иран попросил йеменских хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря, если США нападут на объекты энергетической инфраструктуры страны.

Ранее страны Персидского залива воспротивились введению сбора за проход через Ормузский пролив.