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Армия

Хуситы заявили, что сбили над Йеменом беспилотник Саудовской Аравии

Представитель хуситов Сариа: над Йеменом сбит саудовский разведывательный дрон
Bks5669/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» сбили принадлежащий Саудовской Аравии разведывательный дрон, заявил представитель повстанцев Яхья Сариа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сариа, беспилотный летательный аппарат турецкого производства Vestel Karayel был сбит в небе над провинцией Саада с помощью «соответстующего оружия».

29 июля хуситы заявили, что атаковали саудовский танкер NCC Ghazal за нарушение запрета на судоходство.

До этого газета The National сообщила, что трафик коммерческого судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе сократился в течение недели на 56% после того, как хуситы объявили эмбарго в отношении связанных с Саудовской Аравией судов.

25 июля движение «Ансар Аллах» нанесло удары по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

Ранее хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии.

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