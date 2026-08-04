Грузовое судно Индии затонуло у вод Йемена

Индийское грузовое судно Faize Noore Oliya затонуло у территориальных вод Йемена в результате атаки. Об этом сообщил индийский министр судоходства Сарбананда Соновал в своем аккаунте в Х.

Береговая охрана Йемена спасла экипаж индийского грузового судна, подвергшегося атаке заминированного катера в Красном море

«Все 14 членов экипажа (в том числе 13 индийцев) были спасены береговой охраной Йемена», — написал он.

В данный момент члены экипажа находятся в порту Моха. В Индии осудили атаку на судно.

До этого заместитель министра иностранных дел международно признанного правительства Йемена Мустафа Ахмед Номан выступил с инициативой по привлечения региональных и международных сил для защиты судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

23 июля хуситы заявили о введении морской блокады для саудовских судов и атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии в Красном море. Спустя двое суток они сообщили об ударах по двум объектам компании Saudi Aramco на территории королевства.

Ранее глава Йемена объявил о возобновлении экспорта нефти и борьбе с хуситами.