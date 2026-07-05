Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Производственные мощности ЕС и НАТО в области обороны не успевают за спросом

Рютте и фон дер Ляйен: ВПК НАТО и Евросоюза не успевают за возросшим спросом
NATO

Производственные мощности Европейского Союза и Североатлантического альянса в области обороны не успевают за возросшим спросом. Об этом заявили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чьи слова приводит журнал The Economist.

«Страны НАТО и члены ЕС нуждаются в большем количестве истребителей, самолетов для воздушной дозаправки, кораблей и подводных лодок. Поддержка, направляемая на Украину, а также конфликты на Ближнем Востоке создают дополнительное давление на наши военные запасы, включая перехватчики и системы противодействия беспилотникам. Нынешние производственные возможности не соответствуют уровню спроса», — говорится в совместном заявлении фон дер Ляйен и Рютте.

В повестку предстоящей встречи лидеров стран НАТО в Анкаре будут включены вопросы, связанные с высокой нагрузкой на оборонно-промышленный комплекс блока из-за украинского конфликта, а также проблемы с привлечением и подготовкой военных кадров. Рютте выделил эти темы как ключевые вызовы для организации на данном этапе. При при этом руководитель НАТО подчеркнул, что объемы финансирования союза выросли и выделенные средства практически полностью освоены.

Ранее генсек НАТО раскрыл инвестиции Европы в оборонную промышленность США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
14 фильмов-путешествий, после которых захочется паковать чемоданы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!