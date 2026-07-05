Производственные мощности ЕС и НАТО в области обороны не успевают за спросом

Рютте и фон дер Ляйен: ВПК НАТО и Евросоюза не успевают за возросшим спросом

Производственные мощности Европейского Союза и Североатлантического альянса в области обороны не успевают за возросшим спросом. Об этом заявили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чьи слова приводит журнал The Economist.

«Страны НАТО и члены ЕС нуждаются в большем количестве истребителей, самолетов для воздушной дозаправки, кораблей и подводных лодок. Поддержка, направляемая на Украину, а также конфликты на Ближнем Востоке создают дополнительное давление на наши военные запасы, включая перехватчики и системы противодействия беспилотникам. Нынешние производственные возможности не соответствуют уровню спроса», — говорится в совместном заявлении фон дер Ляйен и Рютте.

В повестку предстоящей встречи лидеров стран НАТО в Анкаре будут включены вопросы, связанные с высокой нагрузкой на оборонно-промышленный комплекс блока из-за украинского конфликта, а также проблемы с привлечением и подготовкой военных кадров. Рютте выделил эти темы как ключевые вызовы для организации на данном этапе. При при этом руководитель НАТО подчеркнул, что объемы финансирования союза выросли и выделенные средства практически полностью освоены.

Ранее генсек НАТО раскрыл инвестиции Европы в оборонную промышленность США.