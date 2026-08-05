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Армия

На Украине сотрудники ТЦК начали массово проситься в тыл

РИА: украинские военкомы массово просятся в тыл из-за угроз
Shutterstock

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) массово пытаются перевестись в другие тыловые подразделения из-за постоянных угроз. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника, угрозы поступают как самим военкомам, так и их родственникам, часть из них реализуется.

«На ТЦК на Украине началась массовая охота», — сказал собеседник агентства.

Он также связал эту ситуацию с недавним указом президента Украины Владимира Зеленского, который уравнял в правах бывших заключенных, служащих в Вооруженных силах Украины (ВСУ), с остальными военными. По словам источника, это могло быть сделано по ходатайству руководства ТЦК, которое хочет назначать заключенных на должности сотрудников военкоматов.

4 августа Зеленский подписал закон, разрешающий бывшим заключенным, служащим в ВСУ, переводиться в ТЦК. Документ расширяет социальные и правовые гарантии для таких военнослужащих. После года службы они смогут переводиться в другие части, а после болезни или ранения получат право перейти в ТЦК независимо от срока службы.

До этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что украинцы готовы линчевать военкомов, поскольку общество достигло точки кипения из-за мобилизации. По его словам, лишь в 10% случаев мобилизация проходит с соблюдением процедур, в остальных 90% речь идет о нарушении прав граждан.

Ранее в Раде признали, что ТЦК подрывают репутацию страны пытками украинцев.

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