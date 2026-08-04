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Армия

На Украине разрешили бывшим заключенным работать в ТЦК

Зеленский разрешил бывшим заключенным работать в ТЦК
Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет бывшим заключенным, проходящим службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ), переводиться на службу в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Документ расширяет социальные и правовые гарантии для военнослужащих, освобожденных из мест лишения свободы для прохождения службы. Новый закон предусматривает для них право на отпуск, возможность перевода в другие подразделения и дополнительные основания для увольнения.

Согласно документу, после года службы бывшие заключенные смогут переводиться в другие части. Кроме того, после болезни, ранения, травмы или контузии они получат право перейти на службу в ТЦК или подразделения обеспечения независимо от срока службы в ВСУ.

21 июля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что украинцы готовы линчевать военкомов, потому что общество «дошло до точки кипения из-за мобилизации». По его словам, примерно в 10% случаев мобилизация в стране происходит с соблюдением установленных процедур, в остальных 90% случаев речь идет о прямом нарушении прав граждан Украины.

14 июля Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине до 31 октября.

Ранее во Львове устроили бунт против ТЦК.

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