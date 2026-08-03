Нардеп Рахманин заявил о пытках и нарушениях прав украинцев со стороны ТЦК

Сотрудники ТЦК и полиция Украины нарушают основные права и свободы граждан пытками и произволом, подрывая репутацию государства и вооруженных сил страны. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил нардеп Сергей Рахманин, назвавший четыре проблемы с мобилизацией.

«Первая – это нарушение прав и свобод граждан сотрудниками ТЦК и полицией. Имеют место произвол, пытки, нарушение основных прав и свобод со стороны военнослужащих, и это подрывает репутацию государства и Вооруженных сил в глазах граждан», — сказал Рахманин.

По его словам, это создает очень плохой фон для страны. Однако Украина не может позволить отказаться от мобилизации, констатировал нардеп.

Среди других проблем он назвал коррупционные схемы в ТЦК, самовольное оставление частей и дезертирство, а также уклонистов, которые «различными способами» стараются избежать призыва в ВСУ.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста.

В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Ранее в ВСУ назвали условие для сокращения принудительной мобилизации на Украине.