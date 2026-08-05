Многие жители Одессы придерживаются пророссийских или антинацистских взглядов, но скрывают это, опасаясь провокаторов. Об этом рассказал РИА Новости уроженец города, бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, Владимир Липко.

«В Одессе основная масса живет как подпольщики. Сосед соседа боится. Боится в плане поговорить на эту тему», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, жители Одессы стараются избегать разговоров на политические темы и вынуждены соглашаться с пропагандой, чтобы не привлекать к себе внимание. Липко отметил, что им приходится скрывать свои подлинные мысли, что создает напряженную атмосферу в городе.

«Провокаторы в каждом дворе, есть хотя бы один провокатор, один пронацистский или националистический», — добавил он.

До этого Владимир Липко также рассказал, что граждане Украины готовы к территориальным уступкам, включая потерю Донбасса, ради окончания конфликта с Россией. Он подчеркнул, что особенно военные готовы «попрощаться с остатками Донбасса». По его словам, никто из них не хочет возвращения к границам 2014 года или 1991-го.

Владимир Липко дезертировал из ВСУ и перешел на сторону России после просмотра эфира в TikTok финской активистки Салли Райски в рамках проекта «Украина пропадает без вести». Липко признался, что искал возможность сбежать, как только его мобилизовали. Военная контрразведка вывела его на территорию России, где он получил статус беженца.

Ранее в Госдуме пообещали освободить Одессу.