Оперштаб Белгородской области назвал число пострадавших при атаках ВСУ

В Белгородской области при атаках дронов ВСУ ранены семь мирных жителей

В Белгородской области в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены семь мирных жителей. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем канале в мессенджере «Макс».

«В хуторе Масычево Грайворонского округа в результате детонации БПЛА двое мужчин получили травмы», — говорится в публикации.

Уточняется, что один из пострадавших получил множественные осколочные ранения мягких тканей и открытый перелом, второй — множественные осколочные ранения. Состояние обоих оценивается как средней степени тяжести.

По данным оперштаба, в селе Илек-Кошары Ракитянского округа при атаке беспилотника на предприятие осколочные ранения получили еще двое мужчин. В поселке Пролетарский на территории коммерческого объекта ранены мужчина и женщина. В Шебекино от удара дрона пострадал еще один мужчина. Всех раненых госпитализируют в городскую больницу №2 Белгорода.

3 августа в Белгородской области при атаке беспилотника пострадали трехлетний ребенок и его бабушка. По данным оперштаба, дрон взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Краснояружского округа.

Утром 5 августа в Минобороны РФ сообщили, что за ночь средства противовоздушной обороны сбили 475 украинских беспилотников над 13 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву.