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Политика

На Западе обратили внимание на изменение подхода Зеленского к России

Полковник Рейснер: Зеленский теперь требует перемирия, а не возврата территорий
Teresa Suarez/Pool via Reuters

В преддверии зимы украинский президент Владимир Зеленский уже не требует от России возврата территорий, ему нужно лишь перемирие. Такое мнение высказал историк, военный эксперт полковник генерального штаба ВС Австрии Маркус Рейснер в интервью немецкому телеканалу N-TV.

По его словам, Украина находится в драматической ситуации. Приближающаяся зима будет гораздо суровее для республики, чем предыдущая.

«В результате ударов российских войск по украинской инфраструктуре страна уже сейчас не может производить достаточно электроэнергии в период холодов. Именно по этой причине Киев <…> отказался от прежних максимальных требований», — подчеркнул Рейснер.

При этом военный эксперт отметил, что ВС России продолжают теснить украинскую армию по всему фронту.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на активизацию мирных переговоров при участии США в августе.

По его словам, Киев каждый день находится в контакте с представителями американского президента, а 4 августа украинский лидер провел специальное совещание по поводу переговоров с главой Службы внешней разведки Рустемом Умеровым, руководителем офиса президента Украины Кириллом Будановым, главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией и первым замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей.

Ранее в Совфеде объяснили, чем обернулся для Киева 40-дневный план Зеленского.

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