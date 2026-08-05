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Армия

На Украине крупный логистический центр был разрушен ударами и прекратил работу

На Украине разрушен крупнейший логистический центр Novus
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Крупнейший в Украине логистический центр Novus разрушен ударом. Об этом заявили в компании, передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что центр полностью прекратил работу.

До этого стало известно, что на Украине был полностью уничтожен центральный склад компании по производству моторных масел и смазочных материалов Liqui Moly в ходе ночных ударов.

Также сообщалось об уничтожении крупнейшего склада украинского маркетплейса Rozetka.

5 августа в министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы страны нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, задействованным в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников. Пост сопровождался фотографией, на которой был показан запуск высокоточного оружия наземного базирования, с надписью: «Бьем, раз слов не понимают».

Ранее ночной удар российских сил по Киеву назвали одним из самых массированных.

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