На Украине центральный склад производителя моторных масел был полностью уничтожен ударами

На Украине был полностью уничтожен центральный склад компании по производству моторных масел и смазочных материалов Liqui Moly в ходе ночных ударов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В пресс-релизе отмечается, что ликвидированы «тонны продукции».

В компании добавили, что в настоящее время руководство пытается наладить новые пути доставки товаров.

До этого стало известно, что крупнейший склад украинского маркетплейса Rozetka был полностью уничтожен в результате ночных ударов по Киевской области.

5 августа в министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы страны нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, задействованным в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников. Пост сопровождается фотографией, на которой показан запуск высокоточного оружия наземного базирования, с надписью: «Бьем, раз слов не понимают».

Ранее ночной удар российских сил по Киеву назвали одним из самых массированных.