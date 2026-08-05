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Армия

Украинские СМИ сообщили о ликвидации склада Rozetka в Киевской области

«РБК-Украина»: крупнейший склад маркетплейса Rozetka под Киевом уничтожен
Прокуратура Украины

Крупнейший склад украинского маркетплейса Rozetka был полностью уничтожен в результате ночных ударов по Киевской области. Об этом сообщила соучредитель компании Ирина Чечеткина, передает «РБК-Украина».

По ее словам, на складе обрабатывали более 100 тыс. заказов ежедневно.

Открытый в 2017 году склад не подлежит восстановлению, уточнила Чечеткина.

Впервые об ударе российской армии по объектам Rozetka под Киевом стало известно 1 августа.

5 августа в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы страны нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, задействованным в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.

Как писал Life.ru со ссылкой на SHOT, в ходе атаки ВС РФ применили не менее 35 ракет ОТРК «Искандер», гиперзвуковых «Цирконов» и несколько десятков «Гераней». Спутники НАСА зафиксировали после ударов серьезные пожары в промышленной зоне в восточной части украинской столицы.

Местные Telegram-каналы при этом заявили, что не заметили ни одного залпа американского ЗРК Patriot. Это связывают с дефицитом ракет для данной системы.

Ранее сообщалось, что превышение концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировали в Киеве.

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