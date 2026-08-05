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Армия

ВС России взяли под контроль населенные пункты в Сумской и Запорожской областях

Минобороны: российские войска освободили населенные пункты Рыжевку и Зарницу

Российские войска освободили Рыжевку в Сумской области и Зарницу в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны в мессенджере «Макс».

Контроль над Рыжевкой установили подразделения группировки войск «Север», а населенный пункт Зарница освободили подразделения группировки войск «Восток».

До этого российские военные в ночь на 5 августа нанесли один из самых масштабных ударов по ключевым узлам снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Для атаки командование применило высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники дальнего радиуса действия.

Минобороны РФ заявило об уничтожении складов, распределительных центров и объектов, где украинские военные хранили и собирали БПЛА. Украина признала, что не смогла перехватить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны России заявило об увеличении штатной численности ВС России.

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