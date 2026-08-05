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Армия

Минобороны России заявило об увеличении штатной численности ВС России

МО: численность ВС РФ увеличили на 27 тыс. для формирования новых подразделений
Станислав Красильников/РИА Новости

Штатная численность Вооруженных сил России возросла на тысячи военнослужащих, поскольку возникла необходимость возведения новых военных объектов. Так изменение числа военнослужащих объяснил генерал армии Анатолий Гребенюк, его слова приводит ТАСС.

Речь идет об увеличении штатной численности войск на 27 тыс. человек. Они будут использоваться для строительства военной и военно-социальной инфраструктур. Бойцов зачислят в военно-строительные подразделения.

«[Это] позволит повысить результативность и эффективность работы военно-строительного комплекса», — указало российское оборонное ведомство.

В Минобороны России добавили, что новые бойцы будут среди прочего заниматься строительством военных городков.

До этого вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ. После вступления указа в силу общая штатная численность российских ВС достигла 2 426 130 человек, из которых 1,535 млн составляют военнослужащие.

Ранее Путин подписал закон о привлечении армии для защиты граждан, арестованных за рубежом.

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