Финский политик назвал выход страны из конвенции по минам провокацией

Выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин является провокацией. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.

«Это провокация, Майнильские выстрелы нашего времени», — отметил он, комментируя выход Финляндии из соглашения по минам.

26 ноября 1939 года произошел Майнильский инцидент, послуживший предлогом к началу советско-финской войны. Военнослужащие РККА были обстреляны у государственной границы и понесли потери. Руководство СССР возложило вину за случившееся на Финляндию. На Западе ЧП считается намеренной советской провокацией.

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции 10 января этого года.

В посольстве РФ в Финляндии позднее назвали этот шаг одним из элементов масштабного процесса ускоренной милитаризации страны.

Международная конвенция по запрету противопехотных мин (Оттавская конвенция) закрепляет вывод этого вида оружия из военного арсенала ее стран-участниц, а также запрещает его производство, хранение и передачу.

В марте прошлого года о выходе из Оттавской конвенции объявили Литва, Латвия и Эстония, в июне — Украина.

Ранее Финляндия начала масштабную милитаризацию, готовясь к возможному конфликту с Россией.