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Армия

Боец ВСУ раскрыл отношение украинцев к Донецку и Луганску

Военнопленный Борщук: украинцы в 2014 году были готовы отдать Донецк и Луганск
Илья Питалев/РИА Новости

Граждане Украины не возражали против выхода Донецка и Луганска из состава страны в 2014 году. Об этом ТАСС рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Борщук.

«[Были разговоры:] пусть отдают Донецк и Луганск, главное — войны не будет. Мы бы согласились на 100%», — сказал военнопленный.

По словам Борщука, поначалу он считал, что так и произойдет, а его родственники будут ездить друг к другу, и «все будет нормально».

Также он назвал стоимость бегства с Украины. По его словам, украинцы могут нелегально покинуть страну через Молдавию, заплатив от $5 тысяч. При этом нет гарантий, что покупатель услуги сможет попасть на территорию Молдавии. По словам Борщука, его доводят только до границы Украины, а дальше «как повезет».

До этого на Украине разоблачили чиновника, который за $15-20 тысяч помогал военнообязанным сниматься с военного учета и избежать мобилизации. По информации Службы безопасности Украины (СБУ), на «уклонистских схемах» попался первый заместитель председателя районной администрации в Киеве. Установлено, что чиновник путем подделки документов фиктивно зачислял военнообязанных в воинские части, а затем организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам. Для реализации схемы он использовал связи в военкоматах.

Ранее был назван самый популярный маршрут бегства украинских уклонистов из страны.

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