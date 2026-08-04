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Армия

Пленный из ВСУ назвал стоимость бегства с Украины

Военнопленный Борщук заявил, что побег с Украины в Молдавию стоит от $5 тысяч
Gagarin Iurii/Shutterstock/FOTODOM

Жители Украины могут нелегально покинуть страну через Молдавию, заплатив от $5 тысяч. Об этом рассказал попавший в плен боец ВСУ Александр Борщук, его цитирует ТАСС.

«[С Украины] бегут через Молдавию. Цены разные, от $5 тысяч и выше», — рассказал военнопленный.

При этом никто не дает гарантий, что покупатель услуги действительно сможет попасть в Молдавию. По словам Борщука, его доводят только до украинской границы, а дальше «как повезет».

До этого на Украине разоблачили чиновника, который за $15-20 тысяч помогал военнообязанным сниматься с военного учета и избежать мобилизации. По информации Службы безопасности Украины (СБУ), на «уклонистских схемах» попался первый заместитель председателя районной администрации в Киеве. Установлено, что чиновник путем подделки документов фиктивно зачислял военнообязанных в воинские части, а затем организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам. Для реализации схемы он использовал связи в военкоматах.

Ранее был назван самый популярный маршрут бегства украинских уклонистов из страны.

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