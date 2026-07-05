Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Назван самый популярный маршрут бегства украинских уклонистов из страны

РИА Новости: больше всего уклонистов бежит с Украины через Черниговскую область
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наиболее популярный среди украинских уклонистов маршрут побега с Украины за границу пролегает через Черниговскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур.

«Черниговская область остается основным регионом Украины по организации незаконного выезда за рубеж украинских уклонистов и дезертиров», — поделились источники агентства.

По их словам, многие сбежавшие от насильственной мобилизации военнообязанные украинские мужчины прячутся в опустевших черниговских селах.

Несколько дней назад российские силовые структуры сообщили, что украинские правоохранительные органы под предлогом проведения эвакуации начали принудительно выселять жителей сельской местности в Черниговской области, чтобы потом разместить в их домах бойцов ВСУ.

По словам одного из источников, в регионе созданы сводные спецотряды полицейских, которые проводят насильственную эвакуацию и параллельно ищут прячущихся в селах уклонистов. При этом известно, что жители двух сел наотрез отказались эвакуироваться.

Ранее на Украине пограничник вывез 147 мужчин из страны под видом моряков.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 5 июля. Блэкаут в городах Крыма, увеличение отпуска для россиян с детьми и «огуречные» дожди
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!