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Армия

В Казани раздались взрывы

В Казани на фоне объявленной беспилотной опасности прогремели громкие взрывы
Inna Varenytsia/Reuters

В некоторых районах Казани раздались громкие взрывы. Об этом, ссылаясь на очевидцев, сообщает Telegram-канал «Регион116 Казань».

Подробности пока неизвестны. Официальной информации также нет.

В 03:09 мск в Татарстане был объявлен режим «Беспилотная опасность». Под угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов оказались Казань и Зеленодольск.

5 августа стало известно, что в Тульской области два многоквартирных дома и два производственных объекта получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За день до этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ усилили удары по российским гражданским объектам после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией. Он отметил, что удары по гражданским объектам наносились и раньше, но с назначением Драпатого такие тенденции усилились.

Ранее в ООН прокомментировали атаку дрона на пляж в Геленджике.

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