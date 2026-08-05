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Армия

Склад Wildberries в Тульской области подвергся атаке

На складе Wildberries в Тульской области возникло возгорание из-за атаки
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Из-за атаки возникло возгорание на складе Wildberries в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее информации, на этом логистическом объекте работают пожарные расчеты. Там заблаговременно была проведена эвакуация.

«Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты», — добавили в пресс-службе.

Незадолго до этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 107 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом. По его словам, в результате атаки повреждения получили два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО ликвидировали восемь дронов, летевших на Москву. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

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