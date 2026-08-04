Военный эксперт рассказал о дронах, атаковавших Геленджик

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Геленджик беспилотниками FP-1 или FP-2.

«Это дальние беспилотники, ..., скорее всего, FP-1 или FP-2. Там лететь несколько сотен километров через Черное море, может, среднего радиуса действия», — пояснил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что атака на Геленджик стала вопиющим фактом терроризма, а на Западе этого не замечают.

Накануне основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев говорил, что украинские военные могли запускать беспилотные летательные аппараты по Геленджику из Одесской области.

Семь человек, включая троих детей, не выжили в результате удара беспилотника ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Пострадали 40 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова назвала атаку ВСУ на пляж под Геленджиком бесчеловечным преступлением.