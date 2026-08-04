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Армия

В оперштабе рассказали об ударах ВСУ по Белгородской области

Житель белгородского села Сергиевка ранен из-за удара дрона ВСУ по частному дому
Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по частному дому в селе Сергиевка Белгородской области, в результате чего мужчина получил множественные ранения головы и спины. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» оперативный штаб региона.

Отмечается, что бойцы «Орлана» доставили пострадавшего в Краснояружскую центральную районную больницу. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь. Дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно.

Также, по данным оперштаба, в хуторе Фищево вражеский беспилотник упал на крышу частного дома. В Шебекино БПЛА сдетонировал на предприятии, повредив легковую машину и полуприцеп. В селе Новая Таволжанка в результате взрыва FPV-дрона повреждения получила крыша хозяйственной постройки. В Нечаевке Белгородского округа разрушены окна и кровли двух частных домов.

Кроме того, в Грайвороне при взрыве беспилотника пострадали частный дом и хозпостройка. В Погореловке Корочанского округа под ударом оказались административное здание и автомобиль. В Валуйском округе в Казинке FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, а в хуторе Семейный Ракитянского округа БПЛА разрушил кровлю и выбил окна частного домовладения.

Ранее оперштаб Белгородской области рассказал об уроне от новой атаки ВСУ.

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