Индия не будет покупать российский истребитель пятого поколения

Министр обороны Индии: Нью-Дели не купит у России истребители Су-57Э

Индия не будет приобретать российский истребитель пятого поколения Су-57Э, заявил глава министерства обороны страны Раджеш Кумар Сингх. Об этом сообщает издание Defense Security Asia.

Министр пояснил, что Нью-Дели сейчас не рассматривает возможность приобретения у России новых моделей истребителей. Вместо этого Индия намерена модифицировать имеющийся на вооружении парк самолетов Су-30МКИ и начать разработку стелс-истребителя собственного производства.

30 мая в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) сообщили, что Индия может запустить производство истребителя Су-57Э.

5 марта информационное агентство Asian News International сообщило, что Индия намерена дополнительно приобрести у России пять дивизионов зенитных ракетных систем С-400.

Ранее Путин назвал российский истребитель лучшим в мире.