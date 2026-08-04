Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Индия не будет покупать российский истребитель пятого поколения

Министр обороны Индии: Нью-Дели не купит у России истребители Су-57Э
Нина Падалко/РИА Новости

Индия не будет приобретать российский истребитель пятого поколения Су-57Э, заявил глава министерства обороны страны Раджеш Кумар Сингх. Об этом сообщает издание Defense Security Asia.

Министр пояснил, что Нью-Дели сейчас не рассматривает возможность приобретения у России новых моделей истребителей. Вместо этого Индия намерена модифицировать имеющийся на вооружении парк самолетов Су-30МКИ и начать разработку стелс-истребителя собственного производства.

30 мая в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) сообщили, что Индия может запустить производство истребителя Су-57Э.

5 марта информационное агентство Asian News International сообщило, что Индия намерена дополнительно приобрести у России пять дивизионов зенитных ракетных систем С-400.

Ранее Путин назвал российский истребитель лучшим в мире.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!