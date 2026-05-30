В Индии могут запустить производство российского истребителя

ФСВТС: производство истребителя Су-57Э могут запустить в Индии
Индия может запустить производство российского истребителя Су-57Э. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Россия предлагает организовать производство в Индии самолетов Су-57Э. Сейчас ведутся соответствующие консультации с партнерами», — говорится в сообщении.

В ФСВТС отметили, что за историю российско-индийского взаимодействия партнеры освоили производство широкой номенклатуры продукции военного назначения. Речь идет о самолетах Су-30МКИ, танках Т-90С, автоматах АК-203.

В начале марта информационное агентство Asian News International (ANI) сообщало, что Индия намерена дополнительно приобрести у России пять дивизионов зенитных ракетных систем С-400. По информации ANI, в ходе последнего индо-пакистанского конфликта находящиеся на вооружении у Исламабада китайские зенитные системы HQ-9 оказались малоэффективны против индийских самолетов. Эти системы не смогли защитить Венесуэлу и Иран от атак армии США.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что поставлять Индии российские комплексы С-400 и истребители Су-57 безопасно, поскольку индийцы точно умеют пользоваться самыми современными видами вооружений.

Ранее Россия ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных и техники.

 
