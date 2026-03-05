Размер шрифта
Армия

Индия собирается усилить свою противовоздушную оборону с помощью российских систем

ANI: Индия собирается приобрести пять дивизионов российских С-400
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Индия намерена приобрести у России пять дивизионов зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает индийское информационное агентство Asian News International (ANI).

По имеющимся сведениям, министерство обороны Индии в ближайшее время будет рассматривать предложение Военно-воздушных сил о приобретении С-400. Агенство отмечает, что в ходе последнего индо-пакистанского конфликта находящиеся на вооружении у Исламабада китайские зенитные системы HQ-9. Эти системы не смогли защитить Венесуэлу и Иран от атак армии США.

Военно-воздушные силы Индии также планируют закупить в России значительное количество зенитных ракет. По этому вопросу уже ведутся переговоры с Москвой, и скоро будет объявлен повторный тендер.

2 декабря первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что поставлять Индии российские комплексы С-400 и истребители Су-57 безопасно, поскольку индийцы точно умеют пользоваться самыми современными видами вооружений.

Ранее Россия ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных и техники.

 
