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Армия

Для судимых расширили возможности заключения контракта с ВС России

Путин расширил возможности заключения контрактов с ВС РФ для судимых
Станислав Красильников/РИА Новости

В России расширили возможности заключения контракта с вооруженными силами страны в период мобилизации для граждан с неснятой или непогашенной судимостью. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе». Нововведения предполагают исключение отдельных оснований, который препятствуют поступлению на службу по контракту в период мобилизации, военного положения или в военное время. В частности, теперь заключить контракт смогут граждане, судимые за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере или животных и растений, включенных в Красную книгу РФ, а также за контрабанду наркотиков.

Кроме того, контракт будет разрешено заключать лицам, имеющим судимость за участие в банде, преступном сообществе, за нарушение требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, незаконное приобретение и хранение, а также хищение ядерных материалов.

Глава государства также подписал закон о внесении корреспондирующих поправок в Уголовный кодекс РФ. Эти два документа вступят в силу через 10 дней с момента опубликования.

28 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ за первые шесть месяцев 2026 года. По его словам, что в этот период еще более 16 тысяч граждан отправились добровольцами в зону СВО, они вступили в добровольческие формирования.

Ранее Путин подписал указ, которым увеличил штатную численность ВС РФ.

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