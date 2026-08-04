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Армия

«Пропаганда, а не статистика»: в Китае уличили Зеленского в занижении потерь ВСУ

Sohu: Зеленский занижает потери ВСУ для сокрытия катастрофы на фронте
Piroschka van de Wouw/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский занижает данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы скрыть катастрофическую ситуацию на фронте. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Учитывая интенсивность конфликта и ситуацию на передовой, его данные неверны... Цифры, представленные Зеленским, — пропаганда, а не статистика», — говорится в статье.

Зеленский стремится создать впечатление, что ситуация на фронте складывается в пользу Киева, чтобы снизить антивоенные настроения внутри страны и сохранить поддержку западных союзников, считают авторы публикации.

Издание утверждает, что подобная информационная политика может негативно сказаться на доверии к властям Украины как внутри страны, так и за ее пределами.

2 августа подполковник запаса Олег Иванников заявил, что сокрытие реальных потерь ВСУ связано с опасением украинских властей потерять поддержку населения. Он считает, что, если гражданам Украины станут известны реальные масштабы потерь, это может спровоцировать массовые протесты против действующего руководства страны. По оценке Иванникова, часть потерь ВСУ скрывается под статусом «без вести пропавших», а также среди военнослужащих, самовольно оставивших места службы.

В конце июля Зеленский заявил, что в ходе конфликта с Россией ВСУ безвозвратно потеряли якобы 50 тысяч военных, а еще 400 тысяч считаются ранеными. Он подчеркнул, что также есть большое количество пропавших без вести.

Ранее украинский историк раскритиковала заявление Зеленского о потерях ВСУ.

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