Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Военный эксперт объяснил, почему Зеленский скрывает реальные потери ВСУ

Иванников: Зеленский скрывает реальные потери ВСУ ради сохранения власти
Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сокрытие реальных потерь Вооруженных сил Украины связано с опасением украинских властей потерять поддержку населения. Об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru.

По его словам, если гражданам Украины станут известны реальные масштабы потерь, это может спровоцировать массовые протесты против действующего руководства страны. По оценке Иванникова, часть потерь ВСУ скрывается под статусом «без вести пропавших», а также среди военнослужащих, самовольно оставивших места службы.

До этого Зеленский заявил, что в ходе конфликта с Россией ВСУ безвозвратно потеряли 50 тысяч военных, еще 400 тысяч считаются раненными. Он подчеркнул, что также есть большое количество пропавших без вести.

16 июля РФ и Украина обменялись телами военнослужащих. Процедура прошла в белорусском приграничье в Гомельской области. Киев передал 31 тело российских бойцов, Москва отдала 501 тело украинских солдат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ обвинил Зеленского в геноциде украинцев.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как переехать в другой регион по программе трудовой мобильности и какую субсидию за это можно получить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!