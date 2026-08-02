Сокрытие реальных потерь Вооруженных сил Украины связано с опасением украинских властей потерять поддержку населения. Об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru.

По его словам, если гражданам Украины станут известны реальные масштабы потерь, это может спровоцировать массовые протесты против действующего руководства страны. По оценке Иванникова, часть потерь ВСУ скрывается под статусом «без вести пропавших», а также среди военнослужащих, самовольно оставивших места службы.

До этого Зеленский заявил, что в ходе конфликта с Россией ВСУ безвозвратно потеряли 50 тысяч военных, еще 400 тысяч считаются раненными. Он подчеркнул, что также есть большое количество пропавших без вести.

16 июля РФ и Украина обменялись телами военнослужащих. Процедура прошла в белорусском приграничье в Гомельской области. Киев передал 31 тело российских бойцов, Москва отдала 501 тело украинских солдат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ обвинил Зеленского в геноциде украинцев.