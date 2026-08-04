Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 10

Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, за день число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, достигло 14.

На фоне угрозы атаки БПЛА аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на особый режим работы: воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Утром 4 августа силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. Основной удар пришелся по Чехову, где произошло несколько пожаров. Самое крупное возгорание зафиксировано на складе в промзоне Новоселки, на данный момент его ликвидировали. Повреждения получили электроподстанция и административное здание. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, в результате атаки Вооруженных сил Украины не выжили пять человек, еще 10 пострадали.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.