В двух аэропортах столичного региона ввели ограничения

Росавиация: рейсы в аэропортах Домодедово и Жуковский принимают по согласованию

Аэропорты столичного региона Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что меры были введены в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

4 августа в министерстве обороны России сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 320 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Московской и Ленинградской областями.

Также дроны были обнаружены и обезврежены в небе над Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской областями. Летательные объекты ликвидированы в том числе в Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях и в Крыму, добавили в МО.

Ранее в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения.