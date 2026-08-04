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Общество

В двух аэропортах столичного региона ввели ограничения

Росавиация: рейсы в аэропортах Домодедово и Жуковский принимают по согласованию
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты столичного региона Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что меры были введены в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

4 августа в министерстве обороны России сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 320 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Московской и Ленинградской областями.

Также дроны были обнаружены и обезврежены в небе над Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской областями. Летательные объекты ликвидированы в том числе в Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях и в Крыму, добавили в МО.

Ранее в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения.

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