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Армия

Глава Чехова рассказал о состоянии пострадавших после атаки дронов ВСУ на Подмосковье

Собакин: трое пострадавших от атаки БПЛА на Подмосковье остаются в больнице
Михаил Собакин | Чехов/MAX

Трое пострадавших в результате атаки беспилотников на Подмосковье остаются в хирургическом отделении Чеховской больницы. Об этом сообщил в «Максе» глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

По его словам, еще троих раненых специалисты Центра медицины катастроф перевели в профильные медицинские учреждения — МОНИКИ, больницу имени Пирогова и Можайскую больницу. Он отметил, что с пациентами работают психологи.

Глава округа уточнил, что двое погибших при атаке БПЛА были жителями Чеховского округа. По его словам, местные власти окажут их семьям всю необходимую помощь, включая содействие в организации похорон.

Утром 4 августа украинские беспилотники атаковали Московскую область. Основной удар пришелся по Чехову, где произошло несколько пожаров. Самое крупное возгорание зафиксировано на складе в промзоне Новоселки, на данный момент его ликвидировали. Повреждения получили электроподстанция и административное здание.

По данным губернатора региона Андрея Воробьева, в результате атаки ВСУ погибли пять человек, еще 10 пострадали. Пострадавшие получили осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки. Семь человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одного — в тяжелом состоянии. Двое отказались ехать в больницу после осмотра медиков.

Ранее в Госдуме призвали ставить Россию на военные рельсы.

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