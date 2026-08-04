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Армия

Число пострадавших от удара БПЛА по Подмосковью увеличилось

Воробьев: число пострадавших из-за атаки ВСУ на Подмосковье увеличилось до 10
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Число пострадавших после налета украинских беспилотников на промзону Новоселки в муниципальном округе Чехов в Подмосковье увеличилось до 10. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По его словам, шесть пострадавших доставлены в Чеховскую больницу, двое — в медицинские учреждения Серпухова и Подольска. Еще двое после осмотра медиков отказались от госпитализации.

Воробьев уточнил, что семь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки.

Утром 4 августа украинские беспилотники атаковали Московскую область. Изначально сообщалось о шестерых пострадавших. Также пять человек не удалось спасти. Больше всего повреждений от атаки ВСУ зафиксировали в муниципальном округе Чехов, где после попадания БПЛА произошло несколько пожаров. Самый крупный из них разгорелся на складе в промзоне Новоселки. К настоящему времени открытое горение там ликвидировали. Повреждения также получили электроподстанция и административное здание.

Ранее в сети появились кадры с последствиями атаки ВСУ на Московскую область.

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