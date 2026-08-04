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Армия

Лукашенко задумался над созданием универсального средства против любых беспилотников

Лукашенко: Белоруссия может создать универсальное средство против любых БПЛА
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задумался над созданием универсальной системы, способной эффективно противодействовать любым беспилотникам. Его слова приводит БелТА.

4 августа Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий. По словам главы государства, он связывает с новой академией большие ожидания и надеется, что именно там смогут разработать принципиально новое средство борьбы с БПЛА.

«Я вот сейчас думаю над этой идеей. Вот все паримся — беспилотники надо. А если кто-то умный возьмет, в небольшой стране — в Израиле или Беларуси — и создаст систему борьбы с этими беспилотниками? Против любых беспилотников. Все, они перестают летать. Падают, взрываются и так далее», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что появление такой технологии может кардинально изменить роль беспилотников в современных конфликтах, сделав их применение неэффективным.

2 июля зампред комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич заявил, что удар беспилотником по автобусу «Минск — Анапа» является попыткой втянуть Белоруссию в войну. Он отметил, что все лица, причастные к терроризму, будут нести ответственность за содеянное.

В тот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотным летательным аппаратом по пассажирскому автобусу на погранпереходе «Красный камень», который расположен на границе России и Белоруссии со стороны Брянской области.

Ранее Путин рассказал о реакции Лукашенко на угрозы Зеленского.

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