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Армия

Российские «Герани» поразили электроподстанции в Сумской области

ВС РФ ударами «Гераней» обесточили промышленные объекты в Сумской области
Shutterstock

Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по электроподстанциям в Сумской области, в результате чего были обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российские войска продолжают поражать элементы критической инфраструктуры, обеспечивающие электроэнергией предприятия, обслуживающие военно-промышленный комплекс Украины.

«Успешное поражение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени», — отмечается в сообщении.

До этого Вооруженные силы РФ нанесли удары «Геранями» по действовавшему в интересах ВСУ логистическому центру в районе Бурыни в Сумской области. В Минобороны уточнили, что ВС РФ регулярно наносят поражение логистическим центрам, применяемым для доставки и хранения военного имущества для ВСУ, включая БПЛА или комплектующие для них.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ несут крупные потери в Сумской области, которая граничит с российскими Брянской, Курской и Белгородской областями.

Ранее Путин назвал глубину зоны безопасности в Сумской области.

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